Salvini si è infortunato a una spalla per i troppi selfie sì | davvero

(Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Di recente, in uno dei suoi santini propagandistici che girano in rete, il leader della Lega Matteodiceva senza mezzi di termini di aver “dato la vita” per l’orgoglio del suo paese: che siate d’accordo o meno con l’affermazione, da oggi pare che il senatore abbia tributato alla causa leghista anche la sua. Il Corriere della Sera riporta che il segretario del partito che fu di Umberto Bossi soffre di un fastidioso indolenzimento ai muscoli dellaper via degli incessantia cui si sottopone coi suoi sostenitori.non nasconde la sua propensione a incontrare i suoi fan, anzi ne fa motivo di vanto: la sua linea difensiva preferita, quando chiamato a rispondere di questo o quello scandalo leghista, è ...

Il più impensabile degli infortuni per Matteo Salvini, in piena campagna elettorale: troppi selfie e si ritrova con la spalla dolorante. Tutto vero, lo conferma il diretto interessato, stando a quanto ...