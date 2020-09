Renzi ad Aversa: “Referendum inutile, alle Regionali exploit di Italia Viva” (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Aversa (Ce) – Dalle Regionali, per cui si aspetta “un risultato straordinario” al referendum che non “serve a niente”, è un Matteo Renzi a tutto campo quello che arriva ad Aversa per l’evento elettorale organizzato per presentare gli otto candidati casertani, guidati da Nicola Caputo, facenti parte della lista di Italia Viva, da un anno il nuovo partito dell’ex premier. “Questo referendum purtroppo non serve a niente – dice – perché che vinca il sì o il no, tornerà all’attenzione il problema del bicameralismo perfetto, cioè il fatto che Camera e Senato fanno le stesse cose, per cui il procedimento legislativo non funziona. C’è bisogno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – D, per cui si aspetta “un risultato straordinario” al referendum che non “serve a niente”, è un Matteoa tutto campo quello che arriva adper l’evento elettorale organizzato per presentare gli otto candidati casertani, guidati da Nicola Caputo, facenti parte della lista diViva, da un anno il nuovo partito dell’ex premier. “Questo referendum purtroppo non serve a niente – dice – perché che vinca il sì o il no, tornerà all’attenzione il problema del bicameralismo perfetto, cioè il fatto che Camera e Senato fanno le stesse cose, per cui il procedimento legislativo non funziona. C’è bisogno ...

