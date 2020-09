Recovery Plan, Bruxelles pubblica le linee guida (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Almeno il 20% degli investimenti provenienti dal Fondo per la Ripresa (Recovery Fund) per finanziare la transizione digitale. Questa la proposta contenuta nelle linee-guida pubblicate dalla Commissione europea che dovranno “guidare” i Governi nell’elaborazione dei piani nazionali per ottenere le risorse che potrebbero arrivare nel primo semestre del prossimo anno. “Gli Stati membri – chiarisce in un comunicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – necessitano di orientamenti chiari per garantire che i 672,5 miliardi di euro siano investiti sia per l’immediata ripresa economica dell’Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine. Oggi presentiamo questa guida e siamo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Almeno il 20% degli investimenti provenienti dal Fondo per la Ripresa (Fund) per finanziare la transizione digitale. Questa la proposta contenuta nellete dalla Commissione europea che dovranno “re” i Governi nell’elaborazione dei piani nazionali per ottenere le risorse che potrebbero arrivare nel primo semestre del prossimo anno. “Gli Stati membri – chiarisce in un comunicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – necessitano di orientamenti chiari per garantire che i 672,5 miliardi di euro siano investiti sia per l’immediata ripresa economica dell’Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine. Oggi presentiamo questae siamo ...

