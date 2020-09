Questo video che mostra una parte di un satellite precipitare per strada è falso (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 17 settembre 2020 alla redazione di Facta è arrivata la richiesta di verificare un video, condiviso anche su Facebook il 16 settembre, che sembra mostrare il pezzo di un satellite precipitare in una strada di una città in Italia. Il video, pubblicato su Youtube nel 2013, ha Questo titolo: «CADUTO FRAMMENTO DI satellite A TORRE PELLICE», comune italiano in provincia di Torino. Questa notizia è falsa. Il video oggetto della nostra analisi non mostra un frammento di satellite precipitato nel 2013 in Piemonte. Il satellite che sembra precipitare a terra è in realtà il prodotto di un’applicazione utilizzata per ... Leggi su facta.news (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 17 settembre 2020 alla redazione di Facta è arrivata la richiesta di verificare un, condiviso anche su Facebook il 16 settembre, che sembrare il pezzo di unin unadi una città in Italia. Il, pubblicato su Youtube nel 2013, hatitolo: «CADUTO FRAMMENTO DIA TORRE PELLICE», comune italiano in provincia di Torino. Questa notizia è falsa. Iloggetto della nostra analisi nonun frammento diprecipitato nel 2013 in Piemonte. Ilche sembraa terra è in realtà il prodotto di un’applicazione utilizzata per ...

trash_italiano : Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland ?? - matteosalvinimi : Pazzesco e inaccettabile. E con la politica dei porti aperti di questo governo imbarazzante e complice sarà sempre… - AlessiaMorani : #Salvini in questo video dice che per riformare la sanità non vuole i soldi del Mes ma vuole prenderli dai risparmi… - GiorgioAntonel1 : RT @GianniGirotto: IL MIO VOTO È PER ENRICO CAPPELLETTI. Per questo a fianco al simbolo SCRIVERÒ CAPPELLETTI e darò la mia preferenza ad E… - _marlene1265 : RT @UnoNemoNessuno: @Raffael31870221 Le sberle che #DarioDedi (23 anni!!!) del #M5S ha tirato a #Salvini non hanno prezzo. E i leghisti am… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Covid, Toninelli: “Video fake di Salvini su banchi a rotelle è una cagata pazzesca Il Fatto Quotidiano Iliad lancia la bomba! Nuova offerta FLASH a tempo con 100GB di traffico e tutto illimitato a meno di 10€

L'offerta è di quelle che di certo non potrà passare inosservata dagli utenti che vogliono ancora di più per il traffico internet ma non vogliono spendere troppo. Ci pensa Iliad in questo caso e ci pe ...

FOTO-VIDEO FV, Rocco Commisso lascia il CS

Rocco Commisso ha abbandonato in questo momento il Centro Sportivo Davide Astori. Come si può vedere dal video di FirenzeViola.it, in compagnia della moglie ha lasciato il luogo di allenamento dei rag ...

IN VIAGGIO CON I-CARE DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIONE IN PRIMA LINEA

Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società: questo è lo stile scelto dal ...

L'offerta è di quelle che di certo non potrà passare inosservata dagli utenti che vogliono ancora di più per il traffico internet ma non vogliono spendere troppo. Ci pensa Iliad in questo caso e ci pe ...Rocco Commisso ha abbandonato in questo momento il Centro Sportivo Davide Astori. Come si può vedere dal video di FirenzeViola.it, in compagnia della moglie ha lasciato il luogo di allenamento dei rag ...Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società: questo è lo stile scelto dal ...