PS5: Amazon svela quando apriranno i pre-ordini (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri sera Sony ha svelato finalmente i prezzi e la data di uscita della PS5, ma quando sarà disponibile in prenotazione su Amazon.it? A svelarlo è stata la stessa azienda con una mail che vi riportiamo a seguire. Ecco quando potrete prenotare la PS5 su Amazon.it Stando al comunicato ufficiale di Amazon: La Sony PlayStation 5 sarà disponibile per il pre-ordine su Amazon.it giovedì 17 settembre dopo le 13:00 CEST.Anche i controller ed altri accessori saranno resi disponibili per il pre-ordine nel corso della stessa giornata. La disponibilità di prodotto sarà estremamente limitata, e ci aspettiamo molte richieste.Se hai problemi ad effettuare un ordine, o se abbiamo esaurito lo stock, ti invitiamo a ...

