Passaporto (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra i cambiamenti dovuti alla pandemia ci sono le restrizioni imposte alla maggior parte delle frontiere. A farne le spese sono stati soprattutto i cittadini meno abituati ad avere limitazioni: gli statunitensi.

GassmanGassmann : Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri ,che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza,… - capuanogio : Da #Barcellona parlano di arrivo di #Sanchez alla #Juventus quasi saltato. Il motivo sarebbe la difficoltà ad avere… - TuttoMercatoWeb : Luis Suarez è atterrato in Italia. E' a Perugia, ora l'esame per il passaporto - DCistriani : @LucaFiorino24 Verrai insultato da quelli che dicono che è una vergogna avere un passaporto italiano in così poco tempo,solo perché è Suarez - rouxgianlucagm1 : @FBiasin Non essendoci Oriali il passaporto e lontano -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto Passaporto - Giovanni De Mauro Internazionale Pedullà: "Suarez ha superato l'esame di italiano, ora torna in Spagna. La Juve segue Milik-Roma"

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato del mercato della Juventus e di Suarez attraverso il suo sito ufficiale. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il ...

Gassman contro tifosi Juventus: “Indignazione perché Suarez non avrà il passaporto prima di ottobre? Che schifo”

Gassman contro i tifosi della Juventus: “Vi indignate perché Suarez non avrà il passaporto italiano prima di ottobre? Pensate a chi nasce nel nostro Paese da genitori stranieri…” (foto Ansa) Caso Suar ...

Suarez alla Juventus?/ Calciomercato: bomber a Perugia per l’esame di italiano!

Edin Dzeko è sempre più vicino, ma attenzione a Luis Suarez per la Juventus. Negli ultimi giorni sembrava essersi raffreddata la pista che porta al bomber in uscita dal Barcellona, ma occhio alle indi ...

