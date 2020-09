Palermo: nave Open Arms con 275 migranti, respinta da Malta, è arrivata in Sicilia. Aspetta nave quarantena (Di giovedì 17 settembre 2020) 76 migranti che si erano buttati in mare dalla Open Arms, per raggiungere il porto di Palermo, sono stati tutti recuperati e riportati sulla nave grazie all'intervento della Capitaneria di Porto Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 settembre 2020) 76che si erano buttati in mare dalla, per raggiungere il porto di, sono stati tutti recuperati e riportati sullagrazie all'intervento della Capitaneria di Porto

Avvenire_Nei : #Migrazioni. @openarms_it in attesa davanti al porto di #Palermo. 76 si gettano in mare - david110814023 : RT @francescatotolo: Video pubblicato da @campsoscar, boss di @openarms_fund: i 76 #migranti, che si sono buttati in mare dalla nave di #Op… - VCountry3 : RT @francescatotolo: Video pubblicato da @campsoscar, boss di @openarms_fund: i 76 #migranti, che si sono buttati in mare dalla nave di #Op… - rrico_e : RT @francescatotolo: Video pubblicato da @campsoscar, boss di @openarms_fund: i 76 #migranti, che si sono buttati in mare dalla nave di #Op… - giovannella58 : RT @francescatotolo: Video pubblicato da @campsoscar, boss di @openarms_fund: i 76 #migranti, che si sono buttati in mare dalla nave di #Op… -