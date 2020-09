Ma.Mi., non chiamatele t-shirt (Di giovedì 17 settembre 2020) Il progetto è nato a tavola, in una di quelle tante lunghe cene che hanno segnato il periodo del lockdown. Massimo Coppola, scrittore e autore di film e documentari, insieme alla fidanzata Midori Hasuike, designer, sentivano il desiderio di idee semplici in un momento di vita complesso. Ed è così che ha preso vita MaMi, un brand di t-shirt, anzi T-Short stories, con grafiche che raccontano mondi, concetti e che sono espressione della pop-culture che tanto ha fatto parte della vita di Massimo. «Ci siamo detti che era una delle poche cose che si potessero concretizzare in quel periodo e ci siamo messi all’opera. Abbiamo fatto tutto da soli. Ci piaceva la sfida, quella di riuscire a produrre qualcosa di materiale, di reale in un momento così sospeso e di lanciarlo nel mondo. Come a dire: siamo vivi!» Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Il progetto è nato a tavola, in una di quelle tante lunghe cene che hanno segnato il periodo del lockdown. Massimo Coppola, scrittore e autore di film e documentari, insieme alla fidanzata Midori Hasuike, designer, sentivano il desiderio di idee semplici in un momento di vita complesso. Ed è così che ha preso vita MaMi, un brand di t-shirt, anzi T-Short stories, con grafiche che raccontano mondi, concetti e che sono espressione della pop-culture che tanto ha fatto parte della vita di Massimo. «Ci siamo detti che era una delle poche cose che si potessero concretizzare in quel periodo e ci siamo messi all’opera. Abbiamo fatto tutto da soli. Ci piaceva la sfida, quella di riuscire a produrre qualcosa di materiale, di reale in un momento così sospeso e di lanciarlo nel mondo. Come a dire: siamo vivi!»

RobertoEva23 : RT @CesareSacchetti: Là fuori ci sono spacciatori, immigrati clandestini e terroristi islamici. Ma i carabinieri non sono impegnati a dare… - 2016shift : RT @CesareSacchetti: Là fuori ci sono spacciatori, immigrati clandestini e terroristi islamici. Ma i carabinieri non sono impegnati a dare… - ivomez : @AxiaFel @isabellaisola3 Poverine, poi non chiamatele omofobe - FirmatoMorgan : RT @CesareSacchetti: Là fuori ci sono spacciatori, immigrati clandestini e terroristi islamici. Ma i carabinieri non sono impegnati a dare… - MaxGlicerina : RT @CesareSacchetti: Là fuori ci sono spacciatori, immigrati clandestini e terroristi islamici. Ma i carabinieri non sono impegnati a dare… -

Ultime Notizie dalla rete : non chiamatele Ma.Mi., non chiamatele t shirt Vanity Fair.it Milano, installate le prime aule temporanee: ospiteranno circa mille bambini. L’assessore: “Non chiamatele ‘container'”

“Lunedì applaudiamo i bambini che ritorneranno a scuola perché sono stati i più penalizzati dall’emergenza sanitaria”. È questo l’invito che l’assessore all’Edilizia scolastica di Milano, Paolo Limont ...

Non chiamatele Graduatorie di Merito bensì Graduatorie della Fortuna. Lettera

Inviato da Fabrizio Melas – Gentilissima Redazione, premetto che non sono un insegnante, bensì un marito di una docente che da 6 anni sta lavorando nella provincia di Lecco. L’anno scorso ha fatto il ...

Il marito di una docente: non chiamatele graduatorie di merito ma della fortuna

premetto che non sono un insegnante, bensì un marito di una docente che da 6 anni sta lavorando nella provincia di Lecco. L'anno scorso ha fatto il concorso straordinario del 2018, prendendo 27/30 e q ...

“Lunedì applaudiamo i bambini che ritorneranno a scuola perché sono stati i più penalizzati dall’emergenza sanitaria”. È questo l’invito che l’assessore all’Edilizia scolastica di Milano, Paolo Limont ...Inviato da Fabrizio Melas – Gentilissima Redazione, premetto che non sono un insegnante, bensì un marito di una docente che da 6 anni sta lavorando nella provincia di Lecco. L’anno scorso ha fatto il ...premetto che non sono un insegnante, bensì un marito di una docente che da 6 anni sta lavorando nella provincia di Lecco. L'anno scorso ha fatto il concorso straordinario del 2018, prendendo 27/30 e q ...