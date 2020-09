Istat, settore costruzioni in crescita a luglio (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – A luglio la crescita congiunturale in atto dal mese di maggio consente all’indice delle costruzioni di superare i livelli produttivi medi del quarto trimestre dello scorso anno, pur non recuperando ancora pienamente quelli, particolarmente elevati, dell’inizio del 2020, antecedenti l’emergenza sanitaria. Lo rileva l’Istat che sottolinea come rispetto allo stesso periodo del 2019, a luglio 2020 sia l’indice grezzo, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario mostrino una attenuazione della diminuzione tendenziale. Nella media dei primi sette mesi dell’anno, il bilancio rimane negativo, con una flessione del 17,1% (indice corretto per gli effetti di calendario). Per il mese di luglio, l’Istituto di statistica ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Alacongiunturale in atto dal mese di maggio consente all’indice delledi superare i livelli produttivi medi del quarto trimestre dello scorso anno, pur non recuperando ancora pienamente quelli, particolarmente elevati, dell’inizio del 2020, antecedenti l’emergenza sanitaria. Lo rileva l’che sottolinea come rispetto allo stesso periodo del 2019, a2020 sia l’indice grezzo, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario mostrino una attenuazione della diminuzione tendenziale. Nella media dei primi sette mesi dell’anno, il bilancio rimane negativo, con una flessione del 17,1% (indice corretto per gli effetti di calendario). Per il mese di, l’Istituto di statistica ...

SCOAchannel : Importanti segnali di ripresa per l’occupazione, le esportazioni e il settore manifatturiero. Il percorso sarà “lun… - rsbk042 : RT @deutschebankIT: Settore #industria a +7,4% a luglio; quasi in pareggio #food e #pharma. Nei dati destagionalizzati di @istat_it su base… - vam237 : RT @deutschebankIT: Settore #industria a +7,4% a luglio; quasi in pareggio #food e #pharma. Nei dati destagionalizzati di @istat_it su base… - deutschebankIT : Settore #industria a +7,4% a luglio; quasi in pareggio #food e #pharma. Nei dati destagionalizzati di @istat_it su… - massimobrangi : RT @cgilnazionale: Il Governo dia seguito agli impegni assunti per risolvere le difficoltà del trasporto aereo, del settore siderurgico, te… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat settore Istat, settore costruzioni in crescita a luglio Teleborsa Istat, a luglio la produzione cresce del 3,5%

Lo ha reso noto l'Istat. Su base annua l'indice corretto per gli effetti ... quest'ultimo influenzato negativamente dalla chiusura progressiva del settore delle costruzioni dovuta alle misure di ...

Istat: produzione nelle costruzioni in aumento del 3,5% mensile a luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - A luglio 2020 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registri su base mensile un aumento del 3,5%, confermando ...

Il taglio delle stime dell'Istat non scalfisce l'ottimismo del Mef sul terzo trimestre

Il mese di agosto fa registrare entrate fiscali migliori delle attese mentre l'Istat taglia le stime sulla crescita del Pil nel secondo trimestre. È a queste due facce della stessa medaglia che bisogn ...

Lo ha reso noto l'Istat. Su base annua l'indice corretto per gli effetti ... quest'ultimo influenzato negativamente dalla chiusura progressiva del settore delle costruzioni dovuta alle misure di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - A luglio 2020 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registri su base mensile un aumento del 3,5%, confermando ...Il mese di agosto fa registrare entrate fiscali migliori delle attese mentre l'Istat taglia le stime sulla crescita del Pil nel secondo trimestre. È a queste due facce della stessa medaglia che bisogn ...