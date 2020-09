Il riscaldamento globale e la sofferenza dei coralli (Di giovedì 17 settembre 2020) L’aumento del caldo sulla terraferma e nel Mediterraneo sta causando una notevole sofferenza ai coralli. Il “Copernicus Climate Change Service” ha rilasciato i suoi ultimi dati affermando che è stato ancora una volta più caldo degli anni precedenti.In Europa, infatti, le temperature in questo mese sono superiori di 1,1° rispetto alla media del periodo di riferimento. Record di calore battuto in assoluto Questa temperatura è molto più calda della media nella Siberia nord-occidentale, leggermente più frescsa nella Russia occidentale e più calda su gran parte dell’Europa. A Uccle, alle porte di Bruxelles, ci sono stati addirittura 35,9 gradi, un record per questa città. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti occidentali hanno avuto più caldo e siccità ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 settembre 2020) L’aumento del caldo sulla terraferma e nel Mediterraneo sta causando una notevoleai. Il “Copernicus Climate Change Service” ha rilasciato i suoi ultimi dati affermando che è stato ancora una volta più caldo degli anni precedenti.In Europa, infatti, le temperature in questo mese sono superiori di 1,1° rispetto alla media del periodo di riferimento. Record di calore battuto in assoluto Questa temperatura è molto più calda della media nella Siberia nord-occidentale, leggermente più frescsa nella Russia occidentale e più calda su gran parte dell’Europa. A Uccle, alle porte di Bruxelles, ci sono stati addirittura 35,9 gradi, un record per questa città. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti occidentali hanno avuto più caldo e siccità ...

L'ambasciatore aggiunge che il Marocco dà l'esempio di un Paese preoccupato di garantire la propria sicurezza energetica, nel rispetto dei propri impegni nella lotta al riscaldamento globale.

Roma, 16 settembre 2020 - Una devastante eruzione vulcanica avrebbe provocato la sesta estinzione di massa circa 233 milioni di anni fa, finora sconosciuta, determinando il mondo come lo vediamo oggi.

DALL’INVIATO A NEW YORK. «California dreamin'», cantavano i "Mamas & the Papas" nel 1965, e il loro punto non era solo la voglia matta di scappare dall’inverno grigio di New York con le foglie marroni ...

