Il commesso-robot dei supermercati giapponesi

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) Lo scorso febbraio Amazon ha inaugurato a Seattle il suo primo supermercato senza cassieri, con i quasi 1000 metri quadrati riempiti da prodotti e la presenza umana limitatissima. La trasformazione del settore procede e riguarda anche gli stessi commessi, che in Giappone rischiano di essere presto sostituiti da umanoidi guidati a distanza. Con un visore e controller per la realtà virtuale indossate da remoto (entro una distanza massima di 8 chilometri), gli operatori controllano Model-T,alto due metri che sfrutta una piattaforma su ruote per muoversi tra gli scaffali. Dotato di telecamere, microfoni e sensori per dialogare con colleghi e clienti, utilizza le tre dita di ciascuna mano per raccogliere e riporre negli appositi spazi bottiglie, panini, palle di riso e altre specialità. Dietro al progetto c’è la ...