Gemma Galgani non lavora più per colpa del coronavirus (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo i tanti anni passati a Uomini e Donne, la dama Gemma Galgani ha raggiunto ormai una certa popolarità, tanto da rilasciare numerose interviste ai settimanali che se la contendono. In una delle sue ultime chiacchierate al settimanale Nuovo, la protagonista del trono over ha confessato di non lavorare più da oltre sei mesi. Tutta colpa del coronavirus, con la pandemia che ha portato alla chiusura da marzo di tutti i teatri italiani, incluso quello dove lavorava Gemma. Gemma Galgani non lavora al teatro da marzo e non riceve la cassa integrazione Prima che arrivasse la pandemia, Gemma Galgani era la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. Di fatto, doveva ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo i tanti anni passati a Uomini e Donne, la damaha raggiunto ormai una certa popolarità, tanto da rilasciare numerose interviste ai settimanali che se la contendono. In una delle sue ultime chiacchierate al settimanale Nuovo, la protagonista del trono over ha confessato di nonre più da oltre sei mesi. Tuttadel, con la pandemia che ha portato alla chiusura da marzo di tutti i teatri italiani, incluso quello dovevanonal teatro da marzo e non riceve la cassa integrazione Prima che arrivasse la pandemia,era la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. Di fatto, doveva ...

trash_italiano : Dopo Gemma Galgani, anche Elodie sbarca a #TemptationIsland come tentatrice. Bravissimi tutti! - trash_italiano : Come indossare la mascherina. - Official Tutorial by Gemma Galgani. - infoitcultura : Gemma Galgani perde il lavoro | Il racconto struggente fuori Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne Over, Gemma Galgani si sente trascurata e torna single - Amore4Zampe : #Gemma si è lasciata andare confessando la sua nostalgia -----> -