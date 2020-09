Festivalfilosofia 2020, al via il 18 settembre con 150 appuntamenti in sicurezza (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Parte domani, 18 settembre, il festivalfilosofia 2020. Quasi 150 appuntamenti, fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli animeranno, fino a domenica 20 settembre, Modena, Carpi e Sassuolo. Tra i protagonisti 41 relatori, di cui ben 18 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Cacciari, Galimberti, Marzano, Massini, Recalcati, Vegetti Finzi, e tra i debuttanti Bria, O’Connell, Sadin, Schnapp, Soro. Il programma è un omaggio al pensiero di Remo Bodei. Dedicato al tema macchine, questa sarà la prima edizione dopo la sua scomparsa. L’intero programma del festival costituisce un grato e commosso omaggio al suo pensiero e alle sue opere sul tema delle macchine.LE MISURE DI SICUREZZA Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Parte domani, 18 settembre, il festivalfilosofia 2020. Quasi 150 appuntamenti, fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli animeranno, fino a domenica 20 settembre, Modena, Carpi e Sassuolo. Tra i protagonisti 41 relatori, di cui ben 18 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Cacciari, Galimberti, Marzano, Massini, Recalcati, Vegetti Finzi, e tra i debuttanti Bria, O’Connell, Sadin, Schnapp, Soro. Il programma è un omaggio al pensiero di Remo Bodei. Dedicato al tema macchine, questa sarà la prima edizione dopo la sua scomparsa. L’intero programma del festival costituisce un grato e commosso omaggio al suo pensiero e alle sue opere sul tema delle macchine.LE MISURE DI SICUREZZA

Prende il via domani la ventesima edizione del festivalfilosofia, dedicata al tema macchine, con lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Prima edizione ...

Festival Filosofia: l’astronauta Paolo Nespoli sabato a Sassuolo

Un evento prestigioso e particolare, capace di affrontare il tema “Macchine” attraverso molteplici sfaccettature, chiuderà la seconda giornata del Festival Filosofia a Sassuolo. Sabato 19 settembre, a ...

Al via il Festival di Filosofia a Modena. "Macchine" è il tema

