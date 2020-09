Computer quantistici, per il 2023 Ibm vuole avere un calcolatore a più di mille qubit (Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: DKosig via Getty Images)Da numerosi anni sentiamo parlare di Computer quantistici e delle loro possibili applicazioni in diversi settori, dalla crittografia alla medicina, da previsioni finanziarie alla meteorologia. Attualmente esistono già da qualche tempo dei prototipi di Computer quantistici, ma ancora a poche decine di qubit (o bit quantistici) le unità dell’informazione quantistica, che ancora non possono compiere ampie operazioni. Oggi però l’azienda informatica Ibm annuncia che entro il 2023 sarà disponibile un Computer quantistico a più di mille qubit (precisamente 1.121), dove quello più potente attualmente ne ha 65. Il nuovo prodotto, chiamato Ibm ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: DKosig via Getty Images)Da numerosi anni sentiamo parlare die delle loro possibili applicazioni in diversi settori, dalla crittografia alla medicina, da previsioni finanziarie alla meteorologia. Attualmente esistono già da qualche tempo dei prototipi di, ma ancora a poche decine di(o bit) le unità dell’informazione quantistica, che ancora non possono compiere ampie operazioni. Oggi però l’azienda informatica Ibm annuncia che entro ilsarà disponibile unquantistico a più di(precisamente 1.121), dove quello più potente attualmente ne ha 65. Il nuovo prodotto, chiamato Ibm ...

