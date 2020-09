Clima | Ue | con target 55% al 2030 risparmi per 100mld

(Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 17 SET - Taglio delle emissioni di almeno il 55% alcon priorità agli interventi per l'efficienza energetica degli edifici, rinnovabili e mercato Ue delle emissioni. E' il ...

Ma l'appuntamento è di quelli da non perdere. Elisa Palazzi è infatti una climatologa con un curriculum internazionale. Ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR e docen ...Taglio delle emissioni di almeno il 55% al 2030 con priorità agli interventi per l'efficienza energetica degli edifici, rinnovabili e mercato Ue delle emissioni. E' il piano presentato dal vicepreside ...