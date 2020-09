Cambio ora ottobre 2020, quando spostare le lancette e come (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Cambio ora con il ritorno a quella solare è previsto nel 2020 a ottobre e precisamente durante il sonno nella notte tra sabato 24 e domenica 25, quando alle 3 le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un'ora, alle 2. Tutti i sistemi digitali si aggiorneranno come al solito automaticamente e anche se l’indicazione «spostare le lancette» può sembrare ormai desueta, resta utile per indicare il movimento all’indietro nel conteggio del tempo e avvisare i possessori di strumenti analogici, o digitali non collegati alla rete, che è arrivato il momento di mettere mano ai loro meccanismi. In quest’ultimo caso c’è chi lo farà la sera prima di addormentarsi, la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilora con il ritorno a quella solare è previsto nele precisamente durante il sonno nella notte tra sabato 24 e domenica 25,alle 3 ledegli orologi dovranno essere spostate indietro di un'ora, alle 2. Tutti i sistemi digitali si aggiornerannoal solito automaticamente e anche se l’indicazione «le» può sembrare ormai desueta, resta utile per indicare il movimento all’indietro nel conteggio del tempo e avvisare i possessori di strumenti analogici, o digitali non collegati alla rete, che è arrivato il momento di mettere mano ai loro meccanismi. In quest’ultimo caso c’è chi lo farà la sera prima di addormentarsi, la ...

