Calciomercato Juventus | assalto a Kean | proposto lo scambio

(Di giovedì 17 settembre 2020) Non solo il nuovo numero 9 neldella, ma i bianconeri starebbero lavorando anche per completare il reparto con una prima punta di riserva. Infatti la Vecchia Signora nelle prossime ore potrebbe abbracciare il nuovo attaccante, con la corsa a due tra Luis Suarez ed Edin Dzeko che parrebbe agli scampoli. L’uruguaiano sarebbe tornato prepotentemente in auge dopo aver passato l’esame di italiano ma i tempi tecnici manterrebbero il bosniaco ancora al comando. Per Andrea Pirlo però una sola punta potrebbe non basta, e infatti avrebbe chiesto anche un innesto giovane, che possa essere pedina fondamentale senza partire da titolare. Il nome che potrebbe essere più vicino alla Juve è quello di Moise, che tornerebbe a Torino dopo solo un anno. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - ElPerryZamorano : RT @DiMarzio: #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko aspetta cos… - SPalermo91 : RT @DiMarzio: #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko aspetta cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'operazione Edin Dzeko da concludere in queste ore con Milik alla Roma. Ma non soltanto, perché Andrea Pirlo vuole anche una punta alternativa in più per la su ...È il giorno dell’esame di italiano per Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona si è sottoposto alla prova presso l’Università di Perugia e l’avrebbe anche superata. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ ...Suarez, l’uruguagio è in Italia per l’esame: pista Juventus ancora aperta, ma intanto il giocatore vuole prendere il passaporto Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è volato in Italia con un volo p ...