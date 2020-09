Cagliari | Simone ucciso a colpi di fucile al petto | caccia al killer

(Di giovedì 17 settembre 2020) Omicidio in serata in provincia di. Un uomo di 44 anni,Cogoni, è statocon un colpo dia Soleminis. L’omicidio è avvenuto lungo la strada comunale che porta a Monte Arrubiu. Omicidio in provincia di, 44ennediAncora da chiarire l’esatta dinamica del delitto. Al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Simone

A Cagliari una lite tra vicini di casa finisce letteralmente in tragedia: ucciso un uomo di 44 anni, l’omicida si mette in fuga. Continuano a perdurare le follie in ambito familiare. Omicidi su omicid ...Una lite a Soleminis, in provincia di Cagliari, è costata la vita a Simone Cogoni. Un vicino di casa ha aperto il fuoco e ora è in fuga braccato dai carabinieri. CAGLIARI – Omicidio in Sardegna nella ...Un colpo di pistola al petto. L'assassino, un 40enne, è ricercato dai carabinieri della stazione di Dolianova (Cagliari), che sono intervenuti sul posto insieme al 118, trovando in fin di vita Cogoni.