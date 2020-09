Binotto, “Penso di aver imparato come devi provare a creare una squadra e ora devo provare a replicarla” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il team principal della Formula 1 Mattia Binotto ai microfoni del sito ufficiale della Formula 1: “È importante rimanere pazienti, ma comunque determinati”. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Formula 1, il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato del momento delicatissimo della Rossa di Maranello. F1, Binotto sul momento della Ferrari: “È importante rimanere pazienti, ma comunque determinati” “Sono stato un uomo privilegiato. Ho avuto il privilegio di vedere l’inizio degli anni 2000 con Jean Todt, Ross, Michael Schumacher, tutti quei piloti e le vittorie che abbiamo ottenuto. Penso che sia stato importante nella mia carriera, perché all’epoca ho imparato molto”, ha dichiarato Mattia Binotto al sito ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il team principal della Formula 1 Mattiaai microfoni del sito ufficiale della Formula 1: “È importante rimanere pazienti, ma comunque determinati”. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Formula 1, il team principal della Ferrari Mattiaha parlato del momento delicatissimo della Rossa di Maranello. F1,sul momento della Ferrari: “È importante rimanere pazienti, ma comunque determinati” “Sono stato un uomo privilegiato. Ho avuto il privilegio di vedere l’inizio degli anni 2000 con Jean Todt, Ross, Michael Schumacher, tutti quei piloti e le vittorie che abbiamo ottenuto. Penso che sia stato importante nella mia carriera, perché all’epoca homolto”, ha dichiarato Mattiaal sito ...

