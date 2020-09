Aumento di contagi a Monaco, il Bayern giocherà a porte chiuse contro lo Schalke 04 (Di giovedì 17 settembre 2020) In Bundesliga si potrà tornare allo stadio riempiendolo però al massimo fino al 20% della capienza totale. Un primo ritorno alla normalità che si spera possa avvenire a breve anche in Italia. In Germania però c'è una città che ha deciso di non aprire alcun impianto a causa dell'Aumento di contagi: Monaco.Bayern ANCORA A porte chiusecaption id="attachment 1023127" align="alignnone" width="300" Allianz Arena (Getty Images)/captionLa decisione è arrivata dal sindaco della città Reiter che ha spiegato: "Non possiamo permettere a migliaia di tifosi di entrare contemporaneamente in uno stadio". Dopo alcune ore è arrivato il commento dell'allenatore dei bavaresi Flick: "Dobbiamo adattarci a situazioni che non possiamo cambiare. La ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) In Bundesliga si potrà tornare allo stadio riempiendolo però al massimo fino al 20% della capienza totale. Un primo ritorno alla normalità che si spera possa avvenire a breve anche in Italia. In Germania però c'è una città che ha deciso di non aprire alcun impianto a causa dell'diANCORA Acaption id="attachment 1023127" align="alignnone" width="300" Allianz Arena (Getty Images)/captionLa decisione è arrivata dal sindaco della città Reiter che ha spiegato: "Non possiamo permettere a migliaia di tifosi di entrare contemporaneamente in uno stadio". Dopo alcune ore è arrivato il commento dell'allenatore dei bavaresi Flick: "Dobbiamo adattarci a situazioni che non possiamo cambiare. La ...

