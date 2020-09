Al Bano fa una dichiarazione: “Ho detto che con 1470 euro di pensione non riuscirei a vivere e ora mi stanno massacrando” (Di giovedì 17 settembre 2020) AlBano è tornato in ottima forma dopo il periodo di lockdown che lo ha visto costretto, come il resto degli italiani, chiuso in casa. AlBano in casa è stato con Loredana Lecciso con la quale ha recuperato un bel rapporto e ora, anche se ribadisce che non ha alcuna intenzione di sposarsi dichiara che con lei sta molto bene. AlBano dichiara che con 1470,00 euro di pensione non potrebbe vivere AlBano è stato ospite in una trasmissione radiofonica Lunatici di Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In quella occasione ha detto: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 17 settembre 2020) Alè tornato in ottima forma dopo il periodo di lockdown che lo ha visto costretto, come il resto degli italiani, chiuso in casa. Alin casa è stato con Loredana Lecciso con la quale ha recuperato un bel rapporto e ora, anche se ribadisce che non ha alcuna intenzione di sposarsi dichiara che con lei sta molto bene. Aldichiara che con,00dinon potrebbeAlè stato ospite in una trasmissione radiofonica Lunatici di Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In quella occasione ha: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a ...

adaalighi : RT @ilvocio: Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici”. 'Dopo una caccia allo stegosauro, un… - ilvocio : Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici”. 'Dopo una caccia allo steg… - MallardGio : @lelasense Nessuna contraddizione ??Entrambi diciamo che le pensioni sono mediamente basse, solo che lui ha una conc… - francescapaolam : RT @Santas_Official: Fatemi sapere se decidete di devolvere il vostro regalo di Natale in beneficenza: sto organizzando una raccolta fondi… - legenrehumain : RT @Darlije: @HuffPostItalia Caro Al Bano potrei darti una notizia bomba: pensa che c'è chi lavora 10 ore al giorno, ci deve campare una fa… -