Un concorso di idee per rendere Torino una città felice

È possibile misurare la felicità in una città? Si possono attivare delle azioni civiche e politiche per farla crescere? Da questi interrogativi è nato il progetto sperimentale Felicità Civica che ha lo scopo di creare a Torino il primo polo sulla felicità e che lancia ora un concorso di idee, aperto a cittadini, associazioni e istituzioni, per sviluppare dei servizi sperimentali collegati alla felicità. Dopo una fase di ricerca psicologica e sociologica che ha coinvolto l'Università di Torino sono stati individuate dieci "sfide civiche" che possono contribuire ad accrescere la felicità in una città. Si tratta di ambiti di intervento culturale, civico e politico considerati necessari e urgenti per accrescere il livello ...

