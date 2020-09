Terribile incendio al porto di Ancona. Alcuni testimoni: 'Sembrava Beirut' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 all'interno del capannone ex Tubimar. Il rogo è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Undi vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, neldi. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 all'interno del capannone ex Tubimar. Il rogo è ...

TeresaBellanova : Un abbraccio ai cittadini di #Ancona, per il terribile incendio scoppiato al porto. Seguiamo con attenzione la vice… - PaoloGentiloni : Sono vicino a quanti hanno vissuto una notte terribile a #Lesbos per l’incendio del campo di #Moria che ospitava mi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @TeresaBellanova: Un abbraccio ai cittadini di #Ancona, per il terribile incendio scoppiato al porto. Seguiamo con attenzione la vicenda… - ComuneAncona : RT @TeresaBellanova: Un abbraccio ai cittadini di #Ancona, per il terribile incendio scoppiato al porto. Seguiamo con attenzione la vicenda… - mauriziosantin : RT @TeresaBellanova: Un abbraccio ai cittadini di #Ancona, per il terribile incendio scoppiato al porto. Seguiamo con attenzione la vicenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incendio Sarno, terribile incendio avvolge la montagna. Al lavoro i vigili del fuoco Positanonews Cosa diavolo è il tornado di fuoco che si è abbattuto sulla California (video)

Una impressionante clip di un tornado di fuoco in California si è diffusa ed è diventata virale dopo che l'utente di di TikTok @flamecatcher2 l'ha pubblicata l'11 settembre: This content is imported f ...

Beirut, ancora un incendio nella capitale libanese

Libano, nuovo incendio a Beirut devasta palazzo sul lungomare Nuovo incendio a Beirut, in Libano, dove un improviso rogo divampato nella mattinata di oggi, martedì 15 settembre, ha devastato un palazz ...

California: l’impressionante vortice di fuoco «Firenado»

Una nuvola di pirocumulonembo («Firenado») si è formata sopra un intenso calore in aumento in California. Il video, postato il 12 settembre e ripreso vicino ad un camion dei pompieri, ha fatto il giro ...

