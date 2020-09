Tabellone Internazionali BNL d’Italia 2020: Djokovic numero 1, c’è Berrettini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia maschili 2020, prestigioso Masters 1000 con sede a Roma. Novak Djokovic occupa la posizione numero uno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, cos’ come Rafael Nadal, mentre Jannik Sinner dovrà vedersela con l’istrionico Benoit Paire. Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. SECONDO TURNO (1) Djokovic b. Caruso 6-3 6-2Cecchinato vs KrajinovicMusetti vs Nishikori Koepfer vs (5) Monfils (4) Berrettini b. (Q) Coria 7-5 6-1Travaglia b. (14) Coric 7-6(2) 7-5 Ruud vs Sonego Cilic b. (6) Goffin 6-2 6-2 (7) Fognini vs Humbert Martinez vs (12) Shapovalov (15) Dimitrov vs NishiokaSinner b. (3) Tsitsipas 6-1 6-7(9) 6-2 (8) Schwartzman vs Millman Hurkacz vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilprincipale degliBNL d’Italia maschili, prestigioso Masters 1000 con sede a Roma. Novakoccupa la posizioneuno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, cos’ come Rafael Nadal, mentre Jannik Sinner dovrà vedersela con l’istrionico Benoit Paire. Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. SECONDO TURNO (1)b. Caruso 6-3 6-2Cecchinato vs KrajinovicMusetti vs Nishikori Koepfer vs (5) Monfils (4)b. (Q) Coria 7-5 6-1Travaglia b. (14) Coric 7-6(2) 7-5 Ruud vs Sonego Cilic b. (6) Goffin 6-2 6-2 (7) Fognini vs Humbert Martinez vs (12) Shapovalov (15) Dimitrov vs NishiokaSinner b. (3) Tsitsipas 6-1 6-7(9) 6-2 (8) Schwartzman vs Millman Hurkacz vs ...

creditosportivo : Lorenzo Musetti da sogno, illumina la notte degli Internazionali di Roma! ??? Il giovane tennista azzurro, testimon… - FlashScoreIT : ?? #IBI2020 Internazionali di #Roma, il gioco si fa duro! DIRETTE, STATISTICHE e TABELLONE ??… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Master1000 Roma 2020 - Lorenzo Musetti scende in campo per la prima volta in un tabellone principale… - zazoomblog : Tabellone Internazionali BNL d’Italia 2020: Djokovic numero 1 c’è Berrettini - #Tabellone #Internazionali #d’Itali… - zazoomblog : Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminili 2020: presenti Halep e Giorgi - #Tabellone #Internazionali #d’Ital… -