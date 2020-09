Si fa intestare la casa della madre di 88 anni e la vende: anziana finisce a dormire in strada (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si fa intestare la casa della madre e la sbatte fuori – Ultime News dal mondo. Sono quelle immagini agghiaccianti che non vorresti mai vedere. Un’anziana con addosso soltanto un plaid, seduta su un marciapiede, a pochi passi da un trolley. Una foto che ha fatto il giro dei social e ha scatenato indignazione, mista a commozione, quella che arriva da Linares, in Cile. La donna, identificata come Adriana Lobos, 88 anni, è stata sfrattata di casa dalla figlia, Fernanda. Quest’ultima, secondo quanto riferisce ‘Fanpage’ che cita ‘Televisa News’, avrebbe cacciato la madre dopo essersi fatta intestare la dimora che divideva con lei. leggi anche l’articolo —> Viviana ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si falae la sbatte fuori – Ultime News dal mondo. Sono quelle immagini agghiaccianti che non vorresti mai vedere. Un’con addosso soltanto un plaid, seduta su un marciapiede, a pochi passi da un trolley. Una foto che ha fatto il giro dei social e ha scatenato indignazione, mista a commozione, quella che arriva da Linares, in Cile. La donna, identificata come Adriana Lobos, 88, è stata sfrattata didalla figlia, Fernanda. Quest’ultima, secondo quanto riferisce ‘Fanpage’ che cita ‘Televisa News’, avrebbe cacciato ladopo essersi fattala dimora che divideva con lei. leggi anche l’articolo —> Viviana ...

