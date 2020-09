Roma | Bruno Peres guarito | “Non vedo l’ora di ripartire”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ciao a tutti, vi ringrazio per i messaggi di sostegno che mi avete mandato in questo periodo, finalmente sono negativo al Covid e posso tornare ad allenarmi con i miei compagni. Nonl’ora di ripartire! Forza”. Cosìcon un post su Instagram ufficializza di essere finalmente tornato negativo al tampone per il coronavirus, dunque è certificata la sua guarigione dal Covid-19. Il laterale brasiliano dellapuò dunque tornare ad allenarsi coi compagni.