Rifiuti abbandonati, caccia ai maleducati. E tra questi spuntano anche decine di evasori (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inciviltà e Rifiuti abbandonati, 'I volontari del Quartiere Romiti sono stanchi' 10 settembre 2020 Combattono con frequenza la maleducazione, ma dopo gli ennesimi abbandoni di Rifiuti ai Romiti il ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inciviltà e, 'I volontari del Quartiere Romiti sono stanchi' 10 settembre 2020 Combattono con frequenza la maleducazione, ma dopo gli ennesimi abbandoni diai Romiti il ...

_Carabinieri_ : Pomigliano (NA), sorpreso ad appiccare fuoco a diversi cumuli di rifiuti abbandonati in un’area di campagna: denunc… - vco24news : Rifiuti abbandonati: peggiora la situazione in zona Badulerio - UbertoGandolfi : Rifiuti abbandonati: peggiora la situazione in zona Badulerio - AMBIENTEeSPORT : REGIONALI PUGLIA Partecipare al voto dicono che è segno di democrazia. Ma se entri nella cabina elettorale e non s… - ferraiolia : RT @_Carabinieri_: Pomigliano (NA), sorpreso ad appiccare fuoco a diversi cumuli di rifiuti abbandonati in un’area di campagna: denunciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti abbandonati Rifiuti abbandonati, caccia ai maleducati. E tra questi spuntano anche decine di evasori ForlìToday Napoli, “Casa della socialità”: abbandonata tra i rifiuti

Napoli, 16 Settembre – “La data dell’inaugurazione della “Casa della socialità”, la struttura realizzata dal Comune di Napoli in via Verrotti, nel quartiere Arenella, posta in un immobile che in passa ...

S. Marco, Merla: “Gruppo di ragazzi interrompe elettricità in zona centrale”

“Dalla visione dei filmati della videosorveglianza si é accertato che un gruppo di ragazzi, in corso di identificazione, mediante la manomissione delle cassette protettive, interrompeva più volte la f ...

Incuria in via Viviani, Zagarese (Centro Democratico) sollecita il Comune

Centro Democratico si è radicato sempre più, con il trascorrere di queste settimane, nel territorio sannita. I delegati hanno raccolto diverse segnalazioni dei cittadini, storie, testimonianze e si so ...

Napoli, 16 Settembre – “La data dell’inaugurazione della “Casa della socialità”, la struttura realizzata dal Comune di Napoli in via Verrotti, nel quartiere Arenella, posta in un immobile che in passa ...“Dalla visione dei filmati della videosorveglianza si é accertato che un gruppo di ragazzi, in corso di identificazione, mediante la manomissione delle cassette protettive, interrompeva più volte la f ...Centro Democratico si è radicato sempre più, con il trascorrere di queste settimane, nel territorio sannita. I delegati hanno raccolto diverse segnalazioni dei cittadini, storie, testimonianze e si so ...