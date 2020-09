Ridotta in appello la condanna per Tarantini a due anni e 10 mesi. L’imprenditore reclutava le escort per le cene a casa di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passati più di dieci anni da quando l’imprenditore Giampaolo Tarantini reclutava escort di lusso da portare alle cene a casa di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio. Per quelle serate a base di sesso, risalenti al 2008 e al 2009, Tarantini è stato condannato in primo grado nel 2015 a sette anni e dieci mesi di reclusione. Oggi ha ottenuto dalla Corte d’appello a Bari uno sconto di pena, Ridotta a due anni e dieci mesi e 1.500 euro di multa. I giudici hanno dichiarato la prescrizione di 14 dei 24 episodi contestati a Tarantini, confermando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passati più di diecida quando l’imprenditore Giampaolodi lusso da portare alledi, allora presidente del Consiglio. Per quelle serate a base di sesso, risalenti al 2008 e al 2009,è statoto in primo grado nel 2015 a settee diecidi reclusione. Oggi ha ottenuto dalla Corte d’a Bari uno sconto di pena,a duee diecie 1.500 euro di multa. I giudici hanno dichiarato la prescrizione di 14 dei 24 episodi contestati a, confermando la ...

