Renzi a Salerno: "Nel nostro futuro nessun matrimonio con i Cinque Stelle" (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – "Con Vincenzo De Luca abbiamo avuto un ottimo rapporto quando abbiamo lavorato insieme, non lo sento da qualche giorno perché penso che sia molto indaffarato, ma abbiamo fatto un gran bel lavoro sulla Campania". Matteo Renzi, a Salerno oggi, nella città dove il presidente uscente della regione Campania è stato sindaco, ricorda il lavoro fatto da premier e scherza sui soldi stanziati per la Campania "accusando" Vincenzo De Luca di non averli spesi tutti. "Conoscendo la sua capacità di spesa se non li ha utilizzati, vuol dire che davvero erano troppi!" ha scherzato Renzi che ha anche commentato la mancata alleanza alle regionali in Campania con il Movimento 5 Stelle. "Non è sbagliato non stare ...

Tra esattamente una settimana conosceremo i prossimi governatori delle Regioni chiamate al voto. In Campania, come in Veneto e in Liguria, i giochi sono praticamente fatti: Vincenzo De Luca, Luca Zaia ...

Gli fa eco Matteo Renzi, leader di Italia viva ... pensa “che di Vincenzo De Luca si dovrebbe occupare la Procura di Salerno. La questione morale si pone: c’è una presidenza della Regione indegna, ...

Vabbé che in campagna elettorale, come in amore, tutto o quasi è permesso. Però qui si esagera. Sono stato molto colpito qualche giorno fa, mentre mi trovavo in Puglia, nel vedere le foto di due minis ...

