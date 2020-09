Rambo: Sylvester Stallone odiò la prima versione del film e voleva distruggerla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sylvester Stallone odiava così tanto la prima versione di Rambo che cercò di riacquistare il film per distruggerlo temendo che potesse porre fine alla sua carriera. Sylvester Stallone odiava così tanto la prima versione di Rambo che cercò di riacquistare il film per distruggerlo. Quando capì che non sarebbe stato in grado di farlo suggerì ai produttori di tagliare gran parte delle scene in cui era presente e lasciare che il resto dei personaggi raccontassero la storia. Questo cambiamento dimezzò la durata del film, stabilendo un precedente per tutti i futuri film d'azione; il primo montaggio durava ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)odiava così tanto ladiche cercò di riacquistare ilper distruggerlo temendo che potesse porre fine alla sua carriera.odiava così tanto ladiche cercò di riacquistare ilper distruggerlo. Quando capì che non sarebbe stato in grado di farlo suggerì ai produttori di tagliare gran parte delle scene in cui era presente e lasciare che il resto dei personaggi raccontassero la storia. Questo cambiamento dimezzò la durata del, stabilendo un precedente per tutti i futurid'azione; il primo montaggio durava ...

