Presadiretta: Sars-Cov2 l'identikit di un killer (Di mercoledì 16 settembre 2020) A nove mesi dalla comparsa del Sars-Cov2 sono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della Sars: tra gli scienziati che li studiano anche quelli del laboratorio di Wuhan in Cina, la metropoli al centro della pandemia. In Cina tutto è cominciato e qui iniziano le prime cose poco chiare su questa pandemia: presso il laboratorio lavora la dottoressa Shi Zhengli, che ha studiato i casi di spillover dagli animali, i pipistrelli (...) - Media / , Bergamo, Presa diretta, Inquinamento dell'aria, Coronavirus Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 16 settembre 2020) A nove mesi dalla comparsa delsono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della: tra gli scienziati che li studiano anche quelli del laboratorio di Wuhan in Cina, la metropoli al centro della pandemia. In Cina tutto è cominciato e qui iniziano le prime cose poco chiare su questa pandemia: presso il laboratorio lavora la dottoressa Shi Zhengli, che ha studiato i casi di spillover dagli animali, i pipistrelli (...) - Media / , Bergamo, Presa diretta, Inquinamento dell'aria, Coronavirus

agoravoxitalia : #Presadiretta: #SARSCoV2 l'identikit di un killer - AgoraVox Italia - 73Orlando73 : RT @Presa_Diretta: Per chi l'avesse persa e per chi la volesse rivedere qui la puntata SARS CoV-2 IDENTIKIT DI UN KILLER - marisameli2 : RT @giunbia: Il Professore Elio Agostoni del Niguarda di Milano: 'E' aumentato il numero ma anche la gravità degli ictus cerebrali in pazi… - merimascherpa : RT @Presa_Diretta: Per chi l'avesse persa e per chi la volesse rivedere qui la puntata SARS CoV-2 IDENTIKIT DI UN KILLER - donat_16 : RT @giunbia: Il Professore Elio Agostoni del Niguarda di Milano: 'E' aumentato il numero ma anche la gravità degli ictus cerebrali in pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Presadiretta Sars «Presadiretta», i mille interrogativi (irrisolti) dell’inchiesta sul Covid Corriere della Sera Presadiretta: Sars-Cov2 l’identikit di un killer

A nove mesi dalla comparsa del Sars-Cov2 sono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della Sars: tra gli scienziati che li studiano anc ...

Cure e corsa al vaccino anti-Covid: Garattini ospite a “PresaDiretta”

E poi la gara per arrivare primi al vaccino, che ormai non riguarda più solo la scienza e rischia di accendere una nuova “guerra fredda”. In studio ospite di Riccardo Iacona, il professor Silvio Garat ...

I mille interrogativi (irrisolti) dell’inchiesta sul Covid

«Presadiretta», a cura di Riccardo Iacona, ha proposto un’inchiesta di Lisa Iotti piena di colpi di scena per provare a rispondere alle domande che l’opinione pubblica mondiale si pone da mesi: dove è ...

A nove mesi dalla comparsa del Sars-Cov2 sono ancora tante le cose che non sappiamo, eppure i virus di questa famiglia li studiamo da anni, dai tempi della Sars: tra gli scienziati che li studiano anc ...E poi la gara per arrivare primi al vaccino, che ormai non riguarda più solo la scienza e rischia di accendere una nuova “guerra fredda”. In studio ospite di Riccardo Iacona, il professor Silvio Garat ...«Presadiretta», a cura di Riccardo Iacona, ha proposto un’inchiesta di Lisa Iotti piena di colpi di scena per provare a rispondere alle domande che l’opinione pubblica mondiale si pone da mesi: dove è ...