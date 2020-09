“Non è possibile”. Flavia Vento, dopo l’uscita dal GF Vip, tutti scoprono una cosa su di lei (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavia Vento ci ricasca. Ormai la notizia sta facendo il giro del web e tutti iniziano a collegare i punti. Si apre sotto gli occhi del pubblico italiano una verità, che forse potrebbe fare ‘bbolire’ in pentola qualcosa di più. cosa nasconde la decisione di Flavia Vento? Possono cambiare le motivazioni, stravolgersi gli scenari, ma la concorrente del Grande Fratello Vip sembra cadere nel solito circolo vizioso. Pare che Flavia Vento abbia qualche piccola difficoltà a portare a termine gli impegni presi. Non è la prima volta che accade e il pubblico italiano comincia a tirare le somme. Lascia la casa del Grande Fratello Vip a poche ore dal debutto e lo scenario sembra essere sempre lo stesso. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)ci ricasca. Ormai la notizia sta facendo il giro del web einiziano a collegare i punti. Si apre sotto gli occhi del pubblico italiano una verità, che forse potrebbe fare ‘bbolire’ in pentola qualdi più.nasconde la decisione di? Possono cambiare le motivazioni, stravolgersi gli scenari, ma la concorrente del Grande Fratello Vip sembra cadere nel solito circolo vizioso. Pare cheabbia qualche piccola difficoltà a portare a termine gli impegni presi. Non è la prima volta che accade e il pubblico italiano comincia a tirare le somme. Lascia la casa del Grande Fratello Vip a poche ore dal debutto e lo scenario sembra essere sempre lo stesso. ...

Sw3etSaw : @PKzazziella A questo punto sinceramente penso che il gioco mi odi...non possibile dai manco con un miracolo lo passo - katak1979 : l'Azzolina non mi sta per nulla simpatica ma non può di certo verificar tutte le situazioni in tutte le scuole pubb… - OldReliableGun : #Poste durante lockdown. Consegna con contrassegno non possibile perché il povero postino non può prendere il “peri… - aalterlovee : RT @findusbastoncin: tw: transfobia come ci mettete due secondi a scrivere cretinate transfobiche, potete metterci lo stesso tempo per inf… - Empateia19 : RT @findusbastoncin: tw: transfobia come ci mettete due secondi a scrivere cretinate transfobiche, potete metterci lo stesso tempo per inf… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non possibile” Parto effettuato in ritardo, il bimbo nasce disabile ciociariaoggi.it