Moonbase 8: il trailer della serie comica con Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Reilly

Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Reilly nei panni di tre folli astronauti nel trailer della serie comica Moonbase 8, su Showtime da novembre. Andare sulla Luna non è uno scherzo, come dimostra l'esilarante trailer della serie Moonbase 8, in arrivo su Showtime l'8 novembre. Lo show vede protagonisti Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Reilly nei panni di tre improbabili astronauti che tentano di sopravvivere in una base che simula le condizioni della Luna nel deserto dell'Arizona. Moonbase 8 è stata creata da Tim Heidecker.

