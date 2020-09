Monza | fa il tampone e va all' asilo prima dell' esito positivo al Covid | tutti in quarantena

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il, ma l'arriva solo il 9, sei giorni dopo:. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza tampone

Dopo Lissone e Carate Brianza, oggi è Cesano Maderno a contare il suo primo alunno positivo al Covid 19. La scuola dell’infanzia Montessori ha infatti segnalato all’Amministrazione un caso di positivi ...Aveva fatto il tampone il 3 settembre e il 7, l’8 e il 9 settembre è andato a scuola, finché la famiglia il 9 ha saputo che l’esito del test era positivo e ha smesso di mandare il bimbo in classe, in ...Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il tampone, ma l'esito arriva solo il 9, sei giorni dopo: positivo. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola del ...