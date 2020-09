Meteo Roma del 16-09-2020 ore 06:10 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata Meno soleggiata con nubi irregolari in transito fin dal primo mattino precipitazioni localizzate solo sulle Alpi al pomeriggio anche sotto forma di temporali stabile in serata al centro mattinata all’insegna del bel tempo con Cieli poco nuvolosi aumento dell’instabilità sui settori interni al pomeriggio è probabile pioggia temporali mezzogori mento in serata al sud maltempo tra Calabria e Sicilia con pioggia anche intensa in serata in nottata specie sul versante Ionico stabile altrove con Cherry poco o irregolarmente nuvolosi temperature in lieve calo specie al centro-sud Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata Meno soleggiata con nubi irregolari in transito fin dal primo mattino precipitazioni localizzate solo sulle Alpi al pomeriggio anche sotto forma di temporali stabile in serata al centro mattinata all’insegna del bel tempo con Cieli poco nuvolosi aumento dell’instabilità sui settori interni al pomeriggio è probabile pioggia temporali mezzogori mento in serata al sud maltempo tra Calabria e Sicilia con pioggia anche intensa in serata in nottata specie sul versante Ionico stabile altrove con Cherry poco o irregolarmente nuvolosi temperature in lieve calo specie al centro-sud Italia le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa

