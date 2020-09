Medio Oriente, Reeves (Peace Now): “Ma ora Israele dialoghi con i palestinesi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “L’accordo che normalizza i rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein è uno strumento. Può contribuire alla pace tra israeliani e palestinesi, perché attraverso i rinnovati rapporti politici, economici, culturali, entrambe le monarchie del Golfo – e in particolare gli Emirati – possono esercitare pressioni affinché si raggiunga una soluzione al conflitto. Ma chiaramente questo dipende dalla volontà di ogni singola parte”. Brian Reeves, capo ufficio comunicazioni di Peace Now, ong israeliana che si batte per un accordo di pace con i palestinesi e l’implementazione della cosiddetta “soluzione dei due Stati”, commenta per l’agenzia Dire quanto avvenuto ieri alla Casa Bianca: la firma, sotto lo sguardo del presidente Donald Trump, degli Accordi di Abramo con cui per la prima volta Emirati e Bahrein avviano “piene relazioni” con Israele. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “L’accordo che normalizza i rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein è uno strumento. Può contribuire alla pace tra israeliani e palestinesi, perché attraverso i rinnovati rapporti politici, economici, culturali, entrambe le monarchie del Golfo – e in particolare gli Emirati – possono esercitare pressioni affinché si raggiunga una soluzione al conflitto. Ma chiaramente questo dipende dalla volontà di ogni singola parte”. Brian Reeves, capo ufficio comunicazioni di Peace Now, ong israeliana che si batte per un accordo di pace con i palestinesi e l’implementazione della cosiddetta “soluzione dei due Stati”, commenta per l’agenzia Dire quanto avvenuto ieri alla Casa Bianca: la firma, sotto lo sguardo del presidente Donald Trump, degli Accordi di Abramo con cui per la prima volta Emirati e Bahrein avviano “piene relazioni” con Israele.

