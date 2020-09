Lippi: “Scudetto? Juventus favorita ma Inter e Atalanta all’altezza per giocarselo” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Interessante Intervista rilasciata a Il Messaggero da parte di Marcello Lippi. L'ex ct dell'Italia campione del mondo del 2006 ha parlato della Serie A con particolare riferimento alla lotta scudetto ma anche agli allenatori con tanti suoi ex giocatori di quella rosa italiana che ha trionfato al Mondiale.Lippi: allenatori e scudettocaption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="325" Pirlo (twitter Juventus)/caption"Quello dell’Italia 2006 era un gruppo eccezionale sotto l’aspetto umano. All’epoca, quando li ho salutati, ho detto: 'state tranquilli, nella vita sarete in grado di fare qualsiasi cosa'. Quindi nessuno di loro mi sorprende", ha spiegato Lippi sui tanti ragazzi allenati e che adesso hanno intrapreso la carriera da mister come Andrea Pirlo e Gattuso ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020)essantevista rilasciata a Il Messaggero da parte di Marcello. L'ex ct dell'Italia campione del mondo del 2006 ha parlato della Serie A con particolare riferimento alla lotta scudetto ma anche agli allenatori con tanti suoi ex giocatori di quella rosa italiana che ha trionfato al Mondiale.: allenatori e scudettocaption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="325" Pirlo (twitter)/caption"Quello dell’Italia 2006 era un gruppo eccezionale sotto l’aspetto umano. All’epoca, quando li ho salutati, ho detto: 'state tranquilli, nella vita sarete in grado di fare qualsiasi cosa'. Quindi nessuno di loro mi sorprende", ha spiegatosui tanti ragazzi allenati e che adesso hanno intrapreso la carriera da mister come Andrea Pirlo e Gattuso ...

