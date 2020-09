L’Accademia della Crusca bacchetta l’Inps: “Switch off è una parole inutile, si poteva usare l’italiano ‘passaggio'” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Switch off è “una parola inglese inutile e non chiara per tutti e al posto di questo forestierismo si può benissimo usare l’italiano ‘passaggio’“. E’ questo il verdetto dell’Accademia della Crusca, storica istituzione fiorentina che ha il compito, tra gli altri, di custodire il patrimonio linguistico italiano, tramite il suo gruppo di intervento sui neologismi, l’Incipit. E’ così che con “rammarico” ci si riferisce a quello che viene identificato come “un difetto di comunicazione in una pagina del sito dell’Inps”, dove è comparsa la notizia dal titolo “Dal 1°ottobre il Pin Inps lascia il passo a Spid“. Nel testo si legge, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Switch off; “una parola inglesee non chiara per tutti e al posto di questo forestierismo si può benissimol’italiano ‘passaggio’“. E’ questo il verdetto dell’Accademia, storica istituzione fiorentina che ha il compito, tra gli altri, di custodire il patrimonio linguistico italiano, tramite il suo gruppo di intervento sui neologismi, l’Incipit. E’ così che con “rammarico; ci si riferisce a quello che viene identificato come “un difetto di comunicazione in una pagina del sito dell’Inps;, dove; comparsa la notizia dal titolo “Dal 1°ottobre il Pin Inps lascia il passo a Spid“. Nel testo si legge, ...

L'uragano Sally ha toccato terra questa mattina vicino a Gulf Shores in Alabama ed è stato classificato come tempesta di categoria 2 (in una scala che va fino a 5), secondo il National Hurricane Cente ...

Azzolina, affondo contro Cirio: il governo impugna l’ordinanza

Scuola: resa dei conti tra il Piemonte e Roma, tra Alberto Cirio e il governo. Ieri il secondo è passato dalle parole ai fatti, impugnando l’ordinanza regionale che rende più stringenti le regole fiss ...

Arriva l'Apple Watch economico, e le altre novità dell'evento Apple

Con un evento registrato dall’Apple Park di Cupertino Apple ha svelato alcuni nuovi prodotti di punta per il prossimo anno. Su tutti, l’Apple Watch Serie 6 e una nuova versione economica dell’orologio ...

