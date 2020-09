Kia - Svelati gli sketch delle elettriche del futuro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La Kia ha delineato ulteriormente la propria strategia per lelettrico mostrando un piccolo assaggio di alcuni dei modelli che verranno lanciati nei prossimi anni: saranno sette, quelli ''nativi'', entro il 2027, con il primo progetto sviluppato da zero nome in codice CV - al lancio nel 2021. Nella gamma sono incluse, come ampiamente prevedibile e come si evince dal bozzetto, diverse Suv e crossover.Gli obiettivi. La presentazione può essere considerata una sorta di ''sequel'' del Plan S annunciato a gennaio, un piano a medio-lungo termine dedicato ai veicoli alimentati esclusivamente a batteria e alle soluzioni di mobilità, attraverso il quale la Kia ha già fissato obiettivi precisi: per esempio, quello di offrire 11 modelli elettrici entro il 2025. Ampliando lorizzonte, poi, intravede, entro il 2029, un quartovendite globali realizzato con ...