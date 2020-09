J.K. Rowling: Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, difende i suoi commenti transfobici (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'interprete di Hagrid, Robbie Coltrane, non trova affatto offensive le opinioni transfobiche di J.K. Rowling e se la prende, invece, contro chi sfoga la propria rabbia sui social media. Sono molte le star della saga di Harry Potter che hanno criticato le posizioni transfobiche di J.K. Rowling, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, passando per Rupert Grint e Eddie Redmayne, ma c'è qualcuno che è intervenuto in sua difesa: si tratta di Robbie Coltrane, interprete di *Hagrid. A giugno, J.K. Rowling ha riacceso le controversie sulle sue posizioni in una serie di tweet in cui si affermava che il linguaggio che riconosce i trans "rimuoverebbe l'abilità di molti di discutere in modo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'interprete di, non trova affatto offensive le opinioni transfobiche di J.K.e se la prende, invece, contro chi sfoga la propria rabbia sui social media. Sono molte le star della saga diche hanno criticato le posizioni transfobiche di J.K., da Daniel Radcliffe a Emma Watson, passando per Rupert Grint e Eddie Redmayne, ma c'è qualcuno che è intervenuto in sua difesa: si tratta di, interprete di *. A giugno, J.K.ha riacceso le controversie sulle sue posizioni in una serie di tweet in cui si affermava che il linguaggio che riconosce i trans "rimuoverebbe l'abilità di molti di discutere in modo ...

amassone : Purtroppo Robbie Coltrane (Hagrid) ha deciso di difendere le aggressioni anti–trans di Rowling: “C’è un’intera gene… - MarcoCampa10 : RT @gayit: Robbie Coltrane, l'Hagrid di Harry Potter difende J.K. Rowling: 'Non ha detto nulla di offensivo sulle persone trans' https://t.… - DrApocalypse : Robbie Coltrane, Hagrid difende J.K. Rowling: 'Non ha detto nulla di offensivo sulle persone trans'… - gayit : Robbie Coltrane, l'Hagrid di Harry Potter difende J.K. Rowling: 'Non ha detto nulla di offensivo sulle persone tran… - badtasteit : #RobbieColtrane difende #JKRowling: 'Su Twitter un'intera generazione in attesa costante di sentirsi offesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Rowling Robbie J.K. Rowling: Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, difende i suoi commenti transfobici Movieplayer.it J.K. Rowling: Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, difende i suoi commenti transfobici

L'interprete di Hagrid, Robbie Coltrane, non trova affatto offensive le opinioni transfobiche di J.K. Rowling e se la prende, invece, contro chi sfoga la propria rabbia sui social media. Sono molte le ...

Harry Potter, l'interprete di Hagrid difende JK Rowling dalle accuse di transfobia

Diversamente da Daniel Radcliffe, Emma Watson e la maggior parte dei membri del cast di Harry Potter, l'interprete di Hagrid Robbie Coltrane ha preso le difese di J.K. Rowling in seguito alle accuse d ...

L'interprete di Hagrid, Robbie Coltrane, non trova affatto offensive le opinioni transfobiche di J.K. Rowling e se la prende, invece, contro chi sfoga la propria rabbia sui social media. Sono molte le ...Diversamente da Daniel Radcliffe, Emma Watson e la maggior parte dei membri del cast di Harry Potter, l'interprete di Hagrid Robbie Coltrane ha preso le difese di J.K. Rowling in seguito alle accuse d ...