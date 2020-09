Internazionali BNL d’Italia 2020 | Nadal | “Vittoria importante per me ma non dimentico chi soffre”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Prima partita molto buona per me, sono contento. Mi dispiace per Pablo, era stanco dopo New York. Per me prima molto soddisfacente, ho giocato bene e senza molti errori. Domani giornata di riposo, sarò pronto per il successivo match”. Queste le parole di Rafaelal termine del match del secondo turno degliBNL d’Italiavinto agevolmente per 6-1 6-1 contro Pablo Carreno Busta dopo una lunga pausa di sei mesi senza partite per il maiorchino: “Non è stata una pausa di sei mesi positiva, non lo è per nessuno. Il mondo è in una situazione difficile, stiamo vivendo momenti di difficoltà e tristezza. Oggi per me è una vittoriama nonchi soffre. Giocare a tennis senza pubblico non è una ...