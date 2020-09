Il Piemonte non vuole che la pillola abortiva venga più data nei consultori (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Scoppia, in Piemonte, la polemica politica sulla pillola abortiva Ru486. La Regione, in base a quanto anticipato da La Stampa, sarebbe intenzionata a ribaltare la decisione del Ministero della Salute dei primi di agosto con cui si abolisce l'obbligo di ricovero. L'iniziativa è dell'esponente della giunta Cirio, Maurizio Marrone e prevederebbe, dunque, niente somministrazione della pillola nei consultori, stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid, raccordo delle istituzioni con i movimenti pro-vita. La sindaca di Torino Appendino "sull'aborto il diritto di scelta non si tocca" Tra i primi a commentare seccamente la notizia la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ribadisce "sull'aborto il diritto di scelta non si tocca". "Non è la ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Scoppia, in, la polemica politica sullaRu486. La Regione, in base a quanto anticipato da La Stampa, sarebbe intenzionata a ribaltare la decisione del Ministero della Salute dei primi di agosto con cui si abolisce l'obbligo di ricovero. L'iniziativa è dell'esponente della giunta Cirio, Maurizio Marrone e prevederebbe, dunque, niente somministrazione dellanei, stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid, raccordo delle istituzioni con i movimenti pro-vita. La sindaca di Torino Appendino "sull'aborto il diritto di scelta non si tocca" Tra i primi a commentare seccamente la notizia la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ribadisce "sull'aborto il diritto di scelta non si tocca". "Non è la ...

