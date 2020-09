Grande Fratello Vip: effettuati i controlli su Tommaso Zorzi, come sta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha accusato sintomi influenzali ed è stato portato fuori dalla casa per dei controlli: ecco come sta il concorrente. Poco dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avvisato gli altri concorrenti che si sentiva poco bene. Il concorrente ha premesso che non voleva generare il panico, ma che … Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha accusato sintomi influenzali ed è stato portato fuori dalla casa per dei: eccosta il concorrente. Poco dopo essere entrato nella casa delVip,ha avvisato gli altri concorrenti che si sentiva poco bene. Il concorrente ha premesso che non voleva generare il panico, ma che …

