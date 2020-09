EA Play e 'molte altre grandi esperienze' di EA potrebbero presto arrivare su Switch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il rapporto tra EA e i fan di Nintendo è stato piuttosto difficile negli ultimi tempi, ma sembra che l'azienda sia davvero impegnata a portare molti giochi su Switch a tempo debito.In una nuova intervista con GamesIndustry.biz, l'SVP di EA Mike Blank ha discusso l'attuale posizione dell'azienda sul lancio dei suoi prodotti su Switch. Si riferisce al fatto che EA ha già annunciato che porterà sette nuovi giochi sulla console Nintendo nel corso del prossimo anno, e osserva anche che EA Play - un servizio in abbonamento che garantisce agli abbonati l'accesso alle più grandi uscite del publisher - potrebbe approdare sulla piattaforma."Ci sono giochi fantastici sulla piattaforma e prevediamo di portare più giochi su Switch nel tempo, e penso che se ci saranno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il rapporto tra EA e i fan di Nintendo è stato piuttosto difficile negli ultimi tempi, ma sembra che l'azienda sia davvero impegnata a portare molti giochi sua tempo debito.In una nuova intervista con GamesIndustry.biz, l'SVP di EA Mike Blank ha discusso l'attuale posizione dell'azienda sul lancio dei suoi prodotti su. Si riferisce al fatto che EA ha già annunciato che porterà sette nuovi giochi sulla console Nintendo nel corso del prossimo anno, e osserva anche che EA- un servizio in abbonamento che garantisce agli abbonati l'accesso alle piùuscite del publisher - potrebbe approdare sulla piattaforma."Ci sono giochi fantastici sulla piattaforma e prevediamo di portare più giochi sunel tempo, e penso che se ci saranno ...

Eurogamer_it : #EAPlay su #Switch? Il publisher non lo esclude. - maisenzamutor : @marco70137529 @1f6eed3c8c1c4e4 Difficoltà a capire queste parole eh? Per forza il dispositivo che é attaccato al c… - malikscuIt : In realtà sono molte le cose che non riesco a fare. Non riesco ad uscire in terrazza dove passavamo le nottate sull… - Icherina : RT @wireditalia: Ha fatto venire voglia di “alzare e schiacciare la palla” a un’intera generazione: Mila Hazuki, icona dei cartoni animati… - RobRe62 : RT @wireditalia: Ha fatto venire voglia di “alzare e schiacciare la palla” a un’intera generazione: Mila Hazuki, icona dei cartoni animati… -

Ultime Notizie dalla rete : Play molte EA Play e 'molte altre grandi esperienze' di EA potrebbero presto arrivare su Switch Eurogamer.it Electronic Arts guarda con interesse a Switch: EA Play e nuovi giochi in arrivo?

In questi anni Electronic Arts non ha investito particolarmente su Nintendo Switch ma le cose potrebbero cambiare, almeno stando alle parole dell'SVP di EA Mike Blank, intervistato recentemente da Gam ...

Play Store da impazzire: oggi app e giochi gratis per gli utenti Android

Nonostante i sistemi operativi siano avvicendati in maniera spesso netta tra loro, ultimamente quello che risalta più all’occhio è chiaramente Android. Si parla infatti di una piattaforma estremamente ...

In questi anni Electronic Arts non ha investito particolarmente su Nintendo Switch ma le cose potrebbero cambiare, almeno stando alle parole dell'SVP di EA Mike Blank, intervistato recentemente da Gam ...Nonostante i sistemi operativi siano avvicendati in maniera spesso netta tra loro, ultimamente quello che risalta più all’occhio è chiaramente Android. Si parla infatti di una piattaforma estremamente ...