Coltelli | preti uccisi e migranti Cosa c' è dietro queste storie

ilgiornale : Le chiese, i coltelli, la carità: due storie simili a 20 anni di distanza. E quei parroci dei poveri, uccisi dagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Coltelli preti

il Giornale

AGI - Davanti alla Chiesa di San Rocco, la sua Panda grigia era colma, come sempre, di biscotti, brioche e caffé. Don Roberto Malgesini stava per iniziare alle sette di una mattina di sole il suo cons ...Assassinato in strada, con un coltello. Don Roberto Malgesini è morto così, a Como, gettando nello sconforto e nella disperazione un'intera comunità. Lo conoscevano tutti, quel sacerdote dai capelli m ...COMO. Due decreti di espulsione in tasca, una denuncia per non essere rientrato in Tunisia, da cui era scappato 27 anni fa, e l’ossessione che qualcuno lo volesse rimandare a tutti i costi nel suo Pae ...