Chi è Stefano Feltri, il direttore di “Domani” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è Stefano Feltri, il direttore di “Domani” Dal 15 settembre 2020 in tutte le edicole italiane è possibile acquistare, al prezzo di 1 euro, “Domani”, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti che nasce sul web (dominio: editorialedomani.it) ma punta anche sul cartaceo. Ma a chi è stata affidata la direzione del giornale? Il direttore di “Domani” è Stefano Feltri, 36 anni. Lo diciamo subito: non è parente di Vittorio Feltri. Stefano, laureatosi alla Bocconi, ha iniziato la carriera giornalistica nella Gazzetta di Modena. Dopo alcuni stage a Radio 24 e al quotidiano Il Foglio, viene assunto da Il Riformista. Dal 2009 lavora a Il Fatto Quotidiano, dove per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è, ildi “Domani” Dal 15 settembre 2020 in tutte le edicole italiane è possibile acquistare, al prezzo di 1 euro, “Domani”, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti che nasce sul web (dominio: editorialedomani.it) ma punta anche sul cartaceo. Ma a chi è stata affidata la direzione del giornale? Ildi “Domani” è, 36 anni. Lo diciamo subito: non è parente di Vittorio, laureatosi alla Bocconi, ha iniziato la carriera giornalistica nella Gazzetta di Modena. Dopo alcuni stage a Radio 24 e al quotidiano Il Foglio, viene assunto da Il Riformista. Dal 2009 lavora a Il Fatto Quotidiano, dove per ...

PLWilds : RT @Stefano_Re: Intervista a Stefano Re per cercare di capire, tra emergenze sanitarie e democratiche, COSA davvero stia globalmente accade… - Pierfra1966 : RT @Stefano_Re: Intervista a Stefano Re per cercare di capire, tra emergenze sanitarie e democratiche, COSA davvero stia globalmente accade… - Stefano_Re : Intervista a Stefano Re per cercare di capire, tra emergenze sanitarie e democratiche, COSA davvero stia globalment… - stefano_flare : RT @LGmarangon: La Lega Nord è diventata Lega per Salv1n1 Premier Mastrociliegia??ha fondato un partito persona; si fa chiamare sovranista… - stefano_flare : RT @Adrianaaaaaaaa: 4 anni - quando va bene - per avere la cittadinanza italiana non è un 'tempo tecnico' necessario per fare le verifiche,… -