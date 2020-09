Charles Dance | The Book of Vision | “Siamo a una svolta epocale | dobbiamo ripensare le nostre vite | è un bene

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Intervista a, tra i protagonisti di Theof, film di Carlo S. Hintermann prodotto da Terrence Malick, che si interroga su vita e morte. Siamo tutti abituati a immaginarlo gelido, altero e cattivo nel ruolo di Tywin Lannister in Game of Thrones, ma dal vivoha in comune con il capo della casata Lannister soltanto i modi regali. Protagonista di Theof, presentato in anteprima a Venezia 77, dove ha aperto la 35esima Settimana della critica, l'attore inglese interpreta un medico che si interroga sulla vita e la morte quando la sua domestica comincia a parlargli di uno strano albero, su cui si rifugiano le anime dei bambini mai nati. Coproduzione italiana, belga e anglosassone (produttore esecutivo ...

Movieplayer.it

Ben Wheatley si è fatto un nome tra i registi di genere più dinamici del cinema contemporaneo, grazie a progetti come Kill List, Sightseers, High Rise e Free Fire. Presto potremo vedere come ha adatta ...Mr Porter lancia The king's man. La destinazione per lo shopping online maschile, che fa parte del gruppo Yoox net-a-porter, ha collaborato con il regista Matthew Vaughn per onorare lo splendore sarto ...