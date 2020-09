Carlotta donna coraggio | Nello e le vacanze senza di lei a Temptation Island (Di mercoledì 16 settembre 2020) È arrivata l’ora anche per la coppia Carlotta e Nello che come abbiamo visto si sono messi in gioco in questo viaggio nei sentimenti. Nella serata sono stati evidenziati quelli che sono i problemi della coppia, i loro pensieri infatti si è capito subito essere molto distanti tra di loro. Dopo sei anni di fidanzamento ancora non convivono a causa delle loro idee. Carlotta che si sta laureando e lavora, ha affermato di volere la proposta di matrimonio non condividendo la convivenza prima di esso. Per questo ha chiamato Temptation Island e sta sperando che lui possa capire e fare il passo decisivo. Nello ha confessato di aver comprato una casa solo per loro due, ma di averla dovuta affittare per la riposta negativa della sua ragazza. Carlotta ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) È arrivata l’ora anche per la coppiache come abbiamo visto si sono messi in gioco in questo viaggio nei sentimenti. Nella serata sono stati evidenziati quelli che sono i problemi della coppia, i loro pensieri infatti si è capito subito essere molto distanti tra di loro. Dopo sei anni di fidanzamento ancora non convivono a causa delle loro idee.che si sta laureando e lavora, ha affermato di volere la proposta di matrimonio non condividendo la convivenza prima di esso. Per questo ha chiamatoe sta sperando che lui possa capire e fare il passo decisivo.ha confessato di aver comprato una casa solo per loro due, ma di averla dovuta affittare per la riposta negativa della sua ragazza....

mTPWK211 : mi fa veramente male vedere che ancora oggi molte donne vengono trattate come dei giocattoli. Carlotta è una donna… - ValentinaPrisc : Carlotta classica donna super insicura che dice di essere sicura. #TemptationIsland - StoLeNBody : non c’entraun cazzo ma secondo me Carlotta è una bella donna solo che si mette su certi mascheroni #TemptationIsland - ragainchesenso : Carlotta tipica donna che per gelosia attacca l'altezza della tentatrice e non pensa ad insultare quella schifezza… - LaPortacC : #Carlotta una donna un mito #TemptationIsland -