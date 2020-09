Ancona, vasto incendio nel porto. 'Chiuse tutte le scuole e i parchi'. Ipotesi atto doloso o cortocircuito (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ad Ancona a causa di un incendio di vaste proporzioni nella zona del porto. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'incendio ha avuto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ada causa di undi vaste proporzioni nella zona del. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'ha avuto ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - nzingaretti : Siamo con il cuore ad #Ancona che sta fronteggiando un vasto incendio nel porto. Per fortuna non piangiamo vittime.… - Agenzia_Ansa : Incendio al porto di Ancona, nessuna ipotesi esclusa #ANSA - infoitinterno : Ancona, un boato e poi le fiamme: vasto incendio al porto -