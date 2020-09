Al castello di Cisterna incontro con il giornalista Federico Gervasoni

lavocediasti : Riprendono gli incontri al Castello di Cisterna d'Asti con “Vecchie e nuove r-esistenze… Riconnessioni” - Peppe_FN : Sant’antimo 2, S. Maria la Carità 2, Acerra 1, Apice 1, Atripalda 1, Bacoli 1, Caivano 1, Calvi Risorta 1, Camerota… - MuseoCisterna : RT @lanibaldi: VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 - ORE 21 - CASTELLO DI CISTERNA D’ASTI: Federico Gervasoni presenta ”IL CUORE NERO DELLA CITTÀ.… - tizianamox : RT @lanibaldi: VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 - ORE 21 - CASTELLO DI CISTERNA D’ASTI: Federico Gervasoni presenta ”IL CUORE NERO DELLA CITTÀ.… - muoversincampan : Sulla SS162 dir code tra Paesi Vesuviani e Castello di Cisterna in direzione Acerra, per lavori al km 900 nei press… -

"Siamo sconvolti, una figlia morta e, dicono tutti, per colpa del fratello, ora chiuso in carcere. Cosa possiamo dire? Vogliamo conoscere la verità, cosa è successo quella notte. È stato solo un incid ...NAPOLI – Maria Paola Gaglione, 20enne di Acerra (Napoli), è morta in seguito a un grave incidente stradale. Sedeva dietro al suo ragazzo, un coetaneo transessuale, in sella al motorino che percorreva ...“Maria Paola è mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non le avrei mai fatto del male. È stato un incidente, non ho speronato lo scooter”. Oggi – lunedì 14 settembre – è stato interrogato M ...